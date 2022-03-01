В социальных сетях сообщают, что украинские ДРГ начали работать по территории Белгородской и Ростовской области.

Из проверенных и достоверных источников мы получили информацию, что в Белгородской области начали работать украинские диверсанты – причем они используют те же метки и тактику, которые россияне использовали на территории Харькова и области. В Майском и Красном обеспокоенные жители заявляют, что видели подозрительных мужчин, которые фотографировали жилые дома, заправки и магазины и размещали на крышах “какие то маленькие коробочки”.

Местные власти на Украине ранее заявляли, что по этим меткам наводится российская артиллерия и российские крылатые ракеты, и призывали жителей Харькова и области уничтожать эти метки. Жители Харькова и области же заявляли в социальных сетях, что эти метки не уничтожают, а собирают в одном месте, чтобы “передать нужным людям”.

Фото найденной метки от местного жителя

Также за последние сутки на территории Белгородской области на картах Google Maps появились десятки “Сервисных Центров”. Наша редакция попыталась связаться с ними, но ни у одного не указан номер, а на месте заведений нет.

Известно, что ранее в Харькове и области появлялись метки “Фермерских хозяйств”, которых ранее не существовало. Местные жители утверждают, что по этим меткам ориентируются ДРГ на местности и помечают необходимые пункты для обстрелов крылатыми ракетами. Все указывает на то, что Украинские диверсанты, используя метки российской армии, размещают цели для крылатых ракет на территории Белгорода и Ростова, чтоб вызвать огонь российских войск по собственным городам.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что аэродромы в Белгороде и Таганроге, Ростовской области были уничтожены, возможно как раз из-за изменения траектории ракет.